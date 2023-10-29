Ще 660 росіян знищили українські військові за минулу добу

Впродовж минулої доби українські військові ліквідували ще 660 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 299 080 одиниць особового складу, –повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.10.23 орієнтовно склали:
особового складу - близько 299 080 (+660) осіб;
танків - 5175 (+8) од.;
бойових броньованих машин - 9758 (+9) од.;
артилерійських систем - 7188 (+8) од.;
РСЗВ - 834 (+0) од.;
засоби ППО - 558 (+0) од.;
літаків - 320 (+0) од.;
гелікоптерів - 324 (+0) од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5399 (+0) од.;
крилаті ракети - 1544 (+3) од.;
кораблі/катери - 20 (+0) од.;
підводні човни - 1 (+0) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 9532 (+8) од.;
спеціальна техніка - 1012 (+1) од.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.