Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Авдіївка. Хто кого?
Авдіївка. Хто кого?
Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію щодо кризи в Газі
Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію щодо кризи в Газі
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
На дотик. «Я не змогла б схопити дитину і бігти, зняла б з неї шкіру»
На дотик. «Я не змогла б схопити дитину і бігти, зняла б з неї шкіру»
Сергій Жадан: «Світ готовий виступати проти Путіна, проте зовсім не готовий виступати проти Пушкіна»
Сергій Жадан: «Світ готовий виступати проти Путіна, проте зовсім не готовий виступати проти Пушкіна»
Єрмак озвучив підсумки третього раунду перемовин щодо української Формули миру на Мальті
Єрмак озвучив підсумки третього раунду перемовин щодо української Формули миру на Мальті
У Києві через ураганний вітер загинули дві людини, ще одна жертва - в області. Кількість травмованих збільшується (оновлення)
У Києві через ураганний вітер загинули дві людини, ще одна жертва - в області. Кількість травмованих збільшується (оновлення)
Скандал з Young Business Club, де гостей лякає військова форма. Що зі співпрацею з росіянами?
Скандал з Young Business Club, де гостей лякає військова форма. Що зі співпрацею з росіянами?
ГоловнаСуспільствоВійна

Ще 660 росіян знищили українські військові за минулу добу

Росія втратила близько 299 080 особового складу.

Ще 660 росіян знищили українські військові за минулу добу
Фото: Пресслужба 28 ОМБр

Впродовж минулої доби українські військові ліквідували ще 660 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 299 080 одиниць особового складу, –повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.10.23 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу - близько 299 080 (+660) осіб;

танків - 5175 (+8) од.;

бойових броньованих машин - 9758 (+9) од.;

артилерійських систем - 7188 (+8) од.;

РСЗВ - 834 (+0) од.;

засоби ППО - 558 (+0) од.;

літаків - 320 (+0) од.;

гелікоптерів - 324 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5399 (+0) од.;

крилаті ракети - 1544 (+3) од.;

кораблі/катери - 20 (+0) од.;

підводні човни - 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 9532 (+8) од.;

спеціальна техніка - 1012 (+1) од.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies