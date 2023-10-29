Ще 660 росіян знищили українські військові за минулу добу

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.10.23 орієнтовно склали:

Впродовж минулої доби українські військові ліквідували ще 660 російських окупантів . З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 299 080 одиниць особового складу, –повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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