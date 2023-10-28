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Армія дронів знищила на Донеччині російський танк Т-90 “Прорив”

Захисники також ліквідували гаубицю 2С19 “МСТА-C”.

Армія дронів знищила у Донецькій області найсучасніший російський танк Т-90 “Прорив”.

Про це повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

Танк знищила ударна рота безпілотників 24 ОМБр “Рарог”.

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“Військові мінуснули найсучасніший російський танк Т-90 «Прорив» на Донеччині”, − написав міністр у телеграмі.

Також українські захисники ліквідували російські:

  • гаубицю 2С19 “МСТА-C”,
  • танк Т-80,
  • дві вантажівки з особовим складом, вантажівку з боєприпасами,
  • МТЛБ з гарматою і ББМ,
  • артилерійські системи.

Нагадаємо, Федоров повідомив, що на Донецький напрямок передали понад півтори тисячі FPV-дронів Shrike. Коптери закупили коштом державної програми "Армія дронів".

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