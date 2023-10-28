Армія дронів знищила на Донеччині російський танк Т-90 “Прорив”

Армія дронів знищила у Донецькій області найсучасніший російський танк Т-90 “Прорив”.
Про це повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.
Танк знищила ударна рота безпілотників 24 ОМБр “Рарог”.
“Військові мінуснули найсучасніший російський танк Т-90 «Прорив» на Донеччині”, − написав міністр у телеграмі.
Також українські захисники ліквідували російські:
- гаубицю 2С19 “МСТА-C”,
- танк Т-80,
- дві вантажівки з особовим складом, вантажівку з боєприпасами,
- МТЛБ з гарматою і ББМ,
- артилерійські системи.
Нагадаємо, Федоров повідомив, що на Донецький напрямок передали понад півтори тисячі FPV-дронів Shrike. Коптери закупили коштом державної програми "Армія дронів".