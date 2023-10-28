Армія дронів знищила на Донеччині російський танк Т-90 “Прорив”

Нагадаємо, Федоров повідомив, що на Донецький напрямок передали понад півтори тисячі FPV-дронів Shrike. Коптери закупили коштом державної програми "Армія дронів".

“Військові мінуснули найсучасніший російський танк Т-90 «Прорив» на Донеччині”, − написав міністр у телеграмі.

Про це повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров .

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies