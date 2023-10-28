Російські інструктори готують операторів дронів на території Білорусі

Додаткові російські інструктори прибули до Білорусі, щоб проводити навчання оператів БпЛА.

Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на дані білоруських партизанів.

Росіяни прибувають до 927-го центру підготовки БпЛА (в/ч 92504, Береза Брестської області). Основним їх завданням є підготовка операторів дронів білоруських збройних сил. В центрі вже експлуатують російські безпілотні авіаційні системи різних модифікацій Supercam S100, S150, S350.

Не виключено, що згодом росіяни здійснюватимуть вербування військовослужбовців ЗС РБ до лав свої армії, зауважили в Спротиві.

Нагадаємо, українська розвідка повідомила, що втягнення білоруської армії у наземну операцію у війні проти України є стратегічним завданням Кремля.

Для нарощування виробництва боєприпасів Росія працює з промисловістю Білорусі.