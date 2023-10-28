ЄС схвалив план щодо передачі доходів від заморожених російських активів Україні

Йдеться про 5 млрд євро на рік.

Під час саміту у Брюсселі лідери ЄС схвалили спрямування мільярдів євро прибутків, отриманих від заморожених російських активів, на допомогу Україні.

Про це йдеться у підсумковому документі за результатами саміту лідерів країн ЄС.

Представники депозитарію вже повідомили, що з початку 2023 року отримали з заморожених активів росії приблизно 3 млрд євро доходів. Наразі чиновники ЄС розробляють правовий механізм, який дозволить спрямувати ці гроші Україні.

Лідери ЄС наполягають на прискоренні реалізації цього механізму.

"Потрібен рішучий скоординований з партнерами прогрес щодо того, як будь-які надзвичайні доходи, отримані приватними установами безпосередньо від знерухомлених активів Росії, можуть бути спрямовані на підтримку України, її відновлення й реконструкцію, відповідно до чинних договірних зобов’язань, а також відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права", – йдеться у фінальному документі за підсумками саміту, оприлюдненому на сайті Європейської Ради.

З огляду на це лідери країн ЄС закликали Єврокомісію прискорити роботу з метою подання відповідних пропозицій.

Нагадаємо, представники МЗС країн Європи не змогли домовитися щодо виділення траншу у 500 мільйонів євро для військової допомоги Україні.