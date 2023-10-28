Українські війська знищили понад півтисячі окупантів на Таврійському напрямку

Ще одного взяли в полон.

Впродовж минулої доби на Таврійському напрямку Сили оброни знищили 529 російських російських окупантів. Ще одного окупанта вдалося взяти в полон.

Про це повідомляє об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Минулої доби на Таврійському напрямку терористи завдали 4 авіаудари та провели 47 бойових зіткнень. Також здійснили 1014 артобстірли.

"В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат", – пише пресслужба.

Найбільше атак наші воїни відбили на Мар'їнському напрямку, понад 20 атак.

Тим часом підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1256 вогневих завдань. Втрати ворога склали 529 осіб, зокрема одного вдалось взяти в полон.

Також наші війська знищили 36 одиниць військової техніки терористів 7 танків, 9 ББМ, 1 артилерійська систему, 11 БпЛА, 1 зенітний ракетний комплекс "ТОР" та 1 склад боєприпасів ворога", – додає пресслужба.

Нагадамо, за минулу добу на фронті відбулося понад 60 бойових зіткнень, українські війська знищили 740 окупантів.