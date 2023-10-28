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Російські війська 90 разів обстріляли Херсонщину: постраждали 11 мирних жителів

Зафіксували 15 прильотів КАБ.

Російські війська 90 разів обстріляли Херсонщину: постраждали 11 мирних жителів
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

За минулу добу росіяни здійснили 90 обстрілів по Херсонській області. Загалом, ворог випустив 516 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, один з них – ракетний, – повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"По місту Херсон ворог випустив 20 снарядів. Зафіксовано 15 прильотів КАБ по населених пунктах Херсонщини. Влучання були у Бериславському районі. Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлі та магазини у Херсоні. Через російську агресію 11 людей дістали поранення", – повідомляє глава Херсонської ОВА.

Нагадаємо, сьогодні вранці ворог завдав ударів по Корабельному районі Херсону. Постраждала 80-річна жінка.

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