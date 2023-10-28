Авдіївка. Хто кого?

Важливо розуміти, що активізувалися практично ВЕСЬ 1-й корпус ДНР, принаймні половина російської 20-ї дивізії, навіть бригада корпусу аж з Камчатки, котрий узагалі воює на сусідньому напрямку. Тобто Авдіївський напрямок для противника дуже важливий. Украй важливий. Чомусь важливий.

11 жовтня російські війська пожвавили наступ . Зо три батальйони (що на тлі атак взводів і рот дуже багато) пішли вперед після інтенсивної артпідготовки за підтримки танків і бронетехніки поблизу Авдіївки, Тоненького, Кераміка, Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівки, на рубежі Опитне – Водяне, спробували прорватися з Красногорівки в напрямку Бердичів і дісталися їхніх околиць, бої спалахнули поблизу Очеретиного.

На початку жовтня 150-та дивізія противника мляво штовхалася навколо Мар’їнки, півтора року намагаючись за три дні дійти до Києва. 1-й корпус ДНР періодично пострілював на схід від Степового, на південний захід від Авдіївки, поблизу Новоселівки, Тоненького та Новомихайлівки. І більше нічого.

Фото: facebook/ Генеральний штаб ЗСУ

12 жовтня противник атакував одразу на 12 напрямках:

силами 114-ї омсбр 1-го АК в напрямку Красногорівка – Новокалинове, Красногорівка – Степове, Кам'янка – північна околиця Авдіївки, Крута Балка – східна околиця Авдіївки;

силами 9-ї омсбр 1-го АК – Водяне – Сєверне, Пески – Первомайське;

силами 1-ї омсбр 1-го АК – Спартак – південна околиця Авдіївки, Опитне – Сєверне;

силами 5-ї омсбр – Старомихайлівка – Красногорівка;

силами 33-го мсп 20-ї мсд 8-ї ЗА – Олександрівка – Новомихайлівка;

силами 255-го мсп 20-ї мсд 8-ї ЗА – Олександрівка – Побєда;

силами 39-ї омсбр 68-го АК ТОФ – Славне – Новомихайлівка.

Російські сили намагалися прорвати оборону ОСУВ “Таврія” на південний захід від Красногорівки, увірватися на околиці Сєверного й Тоненького. Атаки підтримували активними діями авіації (переважно Су-25 та ударних вертольотів Ка-52 та Мі-28). За звичкою у північній та центральній частині Мар'їнки атакували підрозділи 5-ї омсбр 1-го АК і 103-го мсп 150-ї мсд 8-ї ЗА.

Фото: EPA/UPG

Довідка 1. 1-й армійський корпус має у своєму складі 1-у, 3-ю, 5-у, 7-у та 100-у мотострілецькі бригади, 9-й та 11-й окремі мотострілецькі полки, набір корпусних частин (розвідка, арта, ППО, зв'язок, ремонт, МТЗ, тощо), три відомі ще з 2014-го банди “Хан”, “Спарта” і “Сомалі”, котрі для презентабельності отримали військову нумерацію та пристойні назви, відповідно “1-й батальйон спецпризначення”, “окремий Празький розвідувальний батальйон спеціального призначення морської піхоти “Спарта” (який пафос!) та “окремий Іловайський гвардійський мотострілецький (штурмовий) батальйон “Сомалі” імені гвардії полковника М.С. Толстих”. У складі корпусу є (точніше були) шість батальйонів територіальної оборони та вісім стрілецьких полків мобілізаційного резерву - 103-й, 105-й, 107-й, 109-й, 113-й, 123-й, 125-й, 127-й. Оці 6 + 8 – справжнісіньке фронтове м'ясо. Помруть усі. Два слова про “морську піхоту”: з морського в них лише берег Азовського моря, адже від “Азовської флотилії” авіація Сил оборони залишила самі згадки ще років 8 тому, від “флоту ДНР” зостався “підрозділ спеціального призначення “Тайфун”. А, ще тільняшки і чорні берети в декого недобитого.

Фото: facebook/ Генеральний штаб

Довідка 2. Щоб не забути, кого потім за що саджати (у дужках – номери бригад за новим стилем, їх відшойгували, нібито “ЗС РФ”):

1-ша омсбр – об’єднання банд Слов’янська, сформованих Гіркіним, зокрема банда Мотороли, хай чорти йому підкинуть під пательню вугілля зайву кравчучку;

3-тя омсбр (132-га омсбр) – колишня горлівська банда Безлера. О.Захарченко, бетоном йому земля, – виходець з цієї бригади;

5-та омсбр – колишня банда О. Жиліна “Оплот”. До речі, у 2014-му охороняла резиденцію Леонідовича в Донецьку;

100-та омсбр (110-та омсбр) – сформована Захарченком на базі бандоб’єднання “Республіканська гвардія”;

9-й омс(ш)п (ймовірно вже – 9-а обрмп) – суцільне непорозуміння, але має бути розгромлене;

11-й омсп (114-та омсбр) – колишня банда О. Ходаковського “Восток”.

І так сталося, що війська ОСУВ “Таврія”, які обороняються на Авдіївському напрямку, були готові до такого розвитку подій та відбили атаки агресора біля Очеретиного, Кераміка, Бердичів, Степового, Тоненького, Авдіївки, Ласточкиного, Первомайського, Мар’їнки, Побєди, Новомихайлівки. Відзначилися 116-а омбр та 79-а одшбр. Виявивши за 5–10 км від лінії фронту російські колони, артилерія ОСУВ “Таврія” завдала їм відчутних втрат, зірвавши організований вихід на рубежі переходу в атаку. Лише 90-а тд ворога втратила за добу близько 800 військовослужбовців та 80 одиниць броньованої техніки. Цього дня Сили оборони знищили 990 бійців особового складу ворога, 42 танки, 44 БМП/БТР та 33 гармати. Звісно, що це здобутки не лише під Авдіївкою, але левова частка цих цифр – саме з цього напрямку.

Наступного дня кришення тривало: Сили оборони вбили 1030 ворогів, спалили 26 танків, 49 ББМ і 44 гармати. Просто красунчики. Ремарка: 11 й 12 жовтня противник втратив одну БТГр дуже потужного складу. Усю. Від командира до останнього кухаря. Щодня горіло від одного до півтора танкового батальйону, ще так само механізованого батальйону, знищували по два дивізіони арти. Це колосальні втрати навіть для такого інтенсивного конфлікту, як наша війна. Це величезне досягнення наших бійців.

Фото: 116 бригада ТРО Український військовий розглядає знищену російську техніку під Авдіївкою

На четвертий день операції ударний потенціал противника чомусь закінчився, він почав тактичне перегрупування. Тобто ми завдали таких втрат окупантам, що вони втратили запал.

Що під Авдіївкою сьогодні?

Противник прагне оточити Авдіївський район оборони, тому є два ключові напрямки – Північ (від Красногорівки на Семенівку через рубіж Бердичі – Степове) та Південь (з Водяного на Ласточкине через Тоненьке – Сєверне).

Північ: 114-та бригада противника захопила позицію “Терикон” (вона ж – висота 230), прорвалася північно-західніше Авдіївки на вузькій ділянці між “Териконом” та дорогою з Красногорівки у бік залізниці, до, власне, залізниці, намагається закріпитися на новому рубежі, чому активно заважають війська ОСУВ “Таврія”, котрі продовжують стійко утримувати Степове, Бердичі та північну частину Авдіївського коксохімічного комбінату. Прорватися на Орлівку тут намагаються 110-та омсбр, 1140-й, 1454-й мсп ТрВ, 109-й спмр та 277-й сбмр (останній – непоганий в бою, атакував “Терикон” та Авдіївський коксохім).

Фото: EPA/UPG

Південь: командування противника намагається прискорити просування в напрямку на Тоненьке та Сєверне, де має певний тактичний успіх на напрямку Тоненького. Неочікувано ворог спробував наступати на напрямку Водяне – Нетайлове, обійшовши Первомайське з півночі. Оригінально, мушу сказати. Але поки що безрезультатно. Противник намагатиметься прорватися до Орлівки й завершити охоплення на південному фланзі. Тактична група у складі 57-го мсп, 10-го тп 6-ї мсд, 33-го мсп 20-ї мсд, 87-го спмр 1-го АК та 1004-го мсп ТрВ намагається прорватися на південні околиці Авдіївки (в район розвалин ресторану “Царське полювання”), захопити два шляхопроводи та вийти за Донецьку об’їзну дорогу. Але війська ОСУВ “Таврія” вперто обороняються і не дають ворогу жодного шансу. Агресор підтягнув сюди резерви – 21-у омсбр 2-ї армії, 255-й мсп 20-ї мсд 8-ї армії та два мсп ТрВ (на м'ясо).

Командування противника на Авдіївському напрямку чергує інтенсифікацію бойових дій то на півночі, то на півдні, адже йому явно не вистачає ресурсів, щоб діяти одночасно. Також можна думати, що в такій спосіб противник намагається заплутати наше командування відносно свого реального наміру. Це погано – штаб ОСУВ “Таврія” змушений або вгадувати, де буде наступна атака, або рівномірно розподіляти ресурси вздовж всього фронту, що також неправильно.

На війні немає простих ділянок фронту. Є тільки ті, де складніше. Зараз - це Авдіївка. Тут противник не полишає спроб прорвати нашу оборону та оточити місто.



Ворог активно застосовує штурмові підрозділи, кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію. pic.twitter.com/srYoR5FWc6 — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) October 19, 2023

Які перспективи на Авдіївському напрямку?

Фото: https://twitter.com/War_Mapper

Противник вже рік намагається прорватися в район Ласточкине – Сєверне – Тоненьке – Орлівка. Так йому туди треба, аж їсти не може. За період з 11 по 27 жовтня на Авдіївському напрямку ОСУВ “Таврія” знищили приблизно 6890 в/сл, 141 танк, 253 ББМ, 215 гармат (цифри мають оціночний характер), тобто ворог готовий заплатити за Авдіївку і вищу ціну.

Авдіївка.

Оператори дронів з 3-го полку ССО виявили важку техніку окупантів.

За допомогою FPV-дронів, ПТРК Javelin, мінометів, наші воїни оперативно зупинили просування ворога, знищивши:

✔️чотири БТР

✔️два танки

✔️ особовий склад противника pic.twitter.com/GeefjF3Bqv — Vitaliy Barabanenko (@Vitaliy70341751) October 27, 2023

20 жовтня котрийсь з Путіних раптом відвідав штаб Южного військового округу в Ростові, де (імовірно) очікував отримати від НГШ ЗС РФ генерала Герасимова ключі від Авдіївки або видати ляща штабу, котрий воює не так, не туди і взагалі повільно. Хто не бачив це відео – пошукайте: Верховний з жовтим обличчям вампіра-гепатитника та НГШ з обличчям алкоголіка-комбайнера в розпал жнив. Епічненько так. Загальний сенс усього цього – треба взяти Авдіївку за будь-яку ціну.

Уважно дивимося на Орлівку.