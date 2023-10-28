Збройні сили знищили ворожий ТОС-1А "Солнцепек"

За минулу добу українська авіація завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу противника, озброєння та військової техніки та ще 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника, – повідомляє Генштаб.

Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 8 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" та 3 засоби протиповітряної оборони противника.

Нагадаємо, Сили оборони знищили ще 740 російських окупантів та 22 ворожі танки.