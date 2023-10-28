На саміті лідерів ЄС Угорщина та Словаччина виступили проти виділення Україні допомоги на 50 млрд євро, – Politico
На саміті лідерів ЄС Угорщина та Словаччина виступили проти виділення Україні допомоги на 50 млрд євро, – Politico
Заступник голови Нацполу живе у будинку партнера російського кримінального авторитета і має дружину з паспортом РФ, – Bihus.info
Заступник голови Нацполу живе у будинку партнера російського кримінального авторитета і має дружину з паспортом РФ, – Bihus.info
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
Ракета влучила у єгипетське місто Таба на кордоні з Ізраїлем
Ракета влучила у єгипетське місто Таба на кордоні з Ізраїлем
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Скандал з Young Business Club, де гостей лякає військова форма. Що зі співпрацею з росіянами?
Скандал з Young Business Club, де гостей лякає військова форма. Що зі співпрацею з росіянами?
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
Керівницю Патронатної служби "Азову" вивели з форуму молодих підприємців Young Business Club
Керівницю Патронатної служби "Азову" вивели з форуму молодих підприємців Young Business Club
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони відбили понад 20 атак ворога на Мар'їнському напрямку, – Генштаб

За добу відбулося понад 60 бойових зіткнень.

Сили оборони відбили понад 20 атак ворога на Мар'їнському напрямку, – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася шістсот дванадцята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. За минулу добу українські військові мали 60 бойових зіткнень з ворогом, найбільше атак відбили на Мар’їнському напрямку. 

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об’єктах нашої держави. 

Загалом ворог завдав 8 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, минулої доби, російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 4 керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету Іскандер-М, зенітні керовані ракети С-300/400 та ударні БпЛА типу “Shahed-136/131”. 

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено більшість ударних БпЛА та 3 керовані авіаційні ракети Х-59. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Новомихайлівка Донецької області; Берислав, Веселе Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 80 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень  вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському та Лиманському  напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів, продовжував перегрупування військ.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Андріївки, де наші захисники відбили 5 атак противника.  Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. 

Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 15  атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак ворога. 

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили всі атаки ворога неподалік Водяного, Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області. 

На Запорізькому напрямку ворог намагався відновити втрачене положення північно-західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав. 

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. 

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies