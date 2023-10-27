​Замах на Царьова - спецоперація Служби безпеки України, - джерела LB.ua

Є великий шанс, що він відправиться на "концерт Кобзона".

Джерела LB.ua підтвердили, що замах на екснардепа від Партії регіонів Олега Царьова - спецоперація Служби безпеки України.

"Він давно був у списку зрадників, які мають відповісти за свої злочини. Царьов - абсолютно законна ціль. Це не просто фанатик «русского міра», а людина, яка особисто приїхала разом з російськими танками захоплювати Київ", - підкреслило поінформоване джерело.

Деталі спецоперації не розголошують.

Станом на зараз повідомляється, що Царьов отримав два постріли із вогнепальної зброї.

За оперативною інформацією, стан екснардепа критичний - лікарі борються за його життя, але є великий шанс, що він відправиться на "концерт Кобзона".

Нагадаємо, Царьов зазнав нападу в Ялті. Росіяни стверджували, що його важко поранили ножем та госпіталізували "у важкому стані". Вночі місцеві нібито помітили велике скупчення машин оперативних служб біля будинку Царьова.

Раніше видання The Washington Post повідомило, що українські спецслужби ледь не вбили начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова. За останні 20 місяців СБУ та Головне управління розвідки Міноборони України організували десятки вбивств російських чиновників на окупованих територіях, а також колаборантів, офіцерів за лінією фронту та відомих прихильників війни у глибині Росії.