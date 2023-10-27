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Справа аеропорту "Одеса": бізнесмен Кауфман вийшов із СІЗО і має сплатити заставу. САП буде оскаржувати рішення суду

Суддя змінив Кауфману запобіжний захід на заставу у розмірі 155 млн грн.

Справа аеропорту "Одеса": бізнесмен Кауфман вийшов із СІЗО і має сплатити заставу. САП буде оскаржувати рішення суду
Борис Кауфман
Фото: zn.ua

Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що оскаржить рішення судді ВАКС щодо одного з підозрюваних у справі міжнародного аеропорту "Одеса".

Центр протидії корупції повідомляє, що йдеться про бізнесмена Бориса Кауфмана.

САП зазначила, що 26 жовтня 2023 року слідчий суддя розглянув клопотання детективів НАБУ про продовження дії запобіжного заходу підозрюваному у справі щодо незаконного заволодіння майновим комплексом аеропорту.

Суд частково задовольнив клопотання та своїм рішенням змінив Кауфману запобіжний захід – із тримання під вартою з альтернативою внесення 268,4 млн грн застави на заставу у розмірі 155 млн грн.

Тепер САП буде це рішення оскаржувати в апеляційному порядку.

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Нагадаємо, нещодавно Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього міського голову Одеси Олексія Костусєва. Він є одним з підозрюваних у справі заволодіння аеропортом "Одеса". 

Крім того, САП та НАБУ домоглися арешту майна аеропорту.

Схему незаконного заволодіння "Одесою" та 2,5 млрд грн доходу від її діяльності викрили цьогоріч у серпні. Підозри у цій справі отримали колишній одеський міський голова Костусєв, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та два бізнесмени – Борис Кауфман і Олександр Борухович.

У 2011 році зловмисники розробили та реалізували схему, в результаті якої майновий комплекс аеропорту перейшов з власності територіальної громади у спільну власність міста та так званих приватних інвесторів. Місто втратило контроль над аеропортом і не отримувало від його діяльності жодного прибутку, який привласнювали зловмисники. Аби "Одеса" не перейшла у власність міста, усе майно аеропорту заставили у банк для отримання кредиту, який не погашали взагалі. В результаті місцевий бюджет зазнав збитків на загальну суму понад 2,5 млрд грн.

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