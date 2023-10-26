САП і НАБУ завершили розслідування у справі махінацій на 206 млн грн при закупівлі газу для Укрзалізниці

НАБУ і САП завершили розслідування у справі махінацій на суму 206 млн грн при закупівлі газу для Укрзалізниці.

Про це повідомляє пресслужба Антикорупційного бюро.

Матеріали відкрили стороні захисту для ознайомлення.

У справі фігурують екскерівник філії УЗ «Центр забезпечення виробництва» і власник компанії.

Детективи з'ясували, що з грудня 2016-го по січень 2020 року. службові особи філії Укрзалізниці у змові з представниками газових компаній організували закупівлі газу в обхід тендерних процедур. Крім того, учасники схеми узгодили додаткову націнку на постачання газу, яка у різні періоди становила від 200 до 1000 грн на тисячі кубометрів.

Посадовці УЗ знали про вигідніші цінові пропозиції, які надходили від учасників ринку газу, проте ігнорували їх, надаючи перевагу обраним компаніям. Отримані кошти розподіляли між учасниками змови.

НАБУ і САП розпочали розслідування оборудки у лютому 2020 року. Тоді одна з приватних газових компаній визнала неприйнятними злочинні дії свого керівництва і погодилась частково відшкодувати УЗ завдану шкоду. Наразі виплатила 20 млн грн. Загалом компанія взяла на себе зобов’язання відшкодувати УЗ 68,16 млн грн.

Триває слідство щодо інших учасників схеми.

Нагадаємо, влітку Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру чотирьом особам, які завдали Укрзалізниці збитків на понад 206 млн грн. у справі фігурують два керівники філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" (посади зазначені на момент вчинення злочину), фактичний власник компанії-постачальника, а також посередник.

Торік НАБУ за дорученням САП відкрило матеріали справи щодо махінацій із закупівлею ПЛР-тестів Укрзалізницею.