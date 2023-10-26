Слідство встановило, що суддя вимагав у підсудного 10,5 тисяч доларів.

Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро повідомили, що у результаті комплексних заходів викрили суддю Кропивницького апеляційного суду, який просив гроші з фігуранта кримінального провадження.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Посадовець хотів одержати 10,5 тис. американських доларів з обвинуваченого у дорожньо-транспортній пригоді, яка призвела до загибелі людини. За цю суму суддя обіцяв призначити підсудному покарання, непов’язане з реальним терміном позбавлення волі”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до протиправної діяльності посадовець залучив свого знайомого – ексспівробітника розформованої міліції як посередника для обговорення «умов» та передачі неправомірної вигоди.

Правоохоронці задокументували факт передачі спільнику всієї суми хабаря.

На підставі зібраних доказів судді повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Дії його спільника кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, адвокат Горецький визнав винуватість у пособництві в отриманні хабаря у справ Князєва. Адвокат уклав угоду зі слідством, що дозволило отримати п'ять років умовно з іспитовим строком у три роки. Адвокат має перерахувати 21 млн гривень на спеціальний рахунок у Фонд United 24 на проєкт "Армія дронів".