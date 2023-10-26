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Негода знеструмила майже 100 населених пунктів у 5 областях

Більшість із них – на Сумщині. 

Негода знеструмила майже 100 населених пунктів у 5 областях
Ілюстративне фото
Фото: ДТЕК

Негода знеструмила майже 100 населених пунктів у 5 областях. 

Про це повідомляє Міненерго. 

“Через несприятливі погодні умови знеструмлено 98 населених пунктів у Київській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській областях. Більшість із них - на Сумщині, де залишаються без світла понад 8 тис. споживачів”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, через обстріли на Донеччині знеструмлювалося 14,5 тис. споживачів. Також без світла залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Внаслідок технологічних порушень минулої доби тимчасово знеструмлювалися споживачі у Дніпропетровській області 13,2 тис. споживачів, у Кіровоградській області – майже 3 тис. споживачів. Наразі всіх заживлено.

У Херсоні після підтоплення внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС залишаються знеструмленими 1,2 тис. споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи сповільнені через обстріли.

Нагадаємо, Німеччина надасть Україні додаткові 195 млн євро для захисту енергетичних об’єктів. Уряд ФРН продовжує підтримку української енергетики.

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