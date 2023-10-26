За минулу добу ворог обстріляв 128 населених пунктів України, є жертви

Упродовж минулої доби, 25 жовтня, російські війська обстріляли територію дев’яти областей України. Ворог застосував гранатомети, міномети, танки, артилерію, РСЗВ, безпілотники та тактичну авіацію.

Про це повідомляють обласні військові адміністрації та Міноборони України.

За добу окупанти атакували 128 населених пунктів та 64 об'єкти інфраструктури. Є загиблі та поранені серед цивільних, кількість жертв уточнюється.

У Чернігівській області ворог здійснив сім обстрілів із мінометів, АГС, ствольної артилерії Чернігівського, Корюківського та Новгород-Сіверського районів. Зафіксоване скидання боєприпаса з безпілотника у прикордонні Семенівської громади.

У Сумській області вночі росіяни зі стрілецької зброї били по Юнаківській громаді. Вчора протягом дня російські війська здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Зафіксовано 146 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади. У Середино-Будській громаді внаслідок мінометних обстрілів пошкоджено супермаркет і чотири приватні житлові будинки.

У Запорізькій області агресори вели вогонь по 26 населених пунктах. 112 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Чарівного, Червоного, Полтавки, Білогір'я, П'ятихаток, Кам'янського, Степового, Плавнів, Лобкового та інших міст і сіл на лінії вогню. Ворог здійснив чотири авіаудари по Оріхову, Новодарівці й Новоданилівці, чотири обстріли із РСЗВ Роботиного і Темирівки, а також 16 атак БПЛА по Новоіванівці, Новодарівці, Малинівці, Малій Токмачці, Роботиному, Левадному і Малих Щербаках.

У Дніпропетровській області вчора вдень російська армія атакувала з безпілотника Марганецьку громаду. Пошкоджені чотири приватні будинки і дві господарчі споруди. По районному центру агресор поцілив дроном-камікадзе та важкою артилерією. Пошкоджені три оселі та господарча споруда. Ввечері з важкої артилерії росіяни били по Мирівській громаді та Нікополю.

У Харківській області на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Вовчанськ, Охримівка, Кругле, Бударки Чугуївського району. На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 13 атак ворога в районі Синьківки, Петропавлівки, Іванівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Кіндрашівка, Іванівка, Кислівка, Крохмальне, Піщане, Берестове.

Вчора ворог обстріляв Огірцеве Чугуївського району, пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа. Також вчора війська РФ обстріляли Подоли Куп'янського району, зруйновано житловий будинок, пошкоджено три житлові будинки, господарчі споруди, поранена 83-річна жінка. У полі біля села Яремівка Ізюмського району на протипіхотній міні ПФМ-1 "Пелюстка" підірвався і загинув 57-річний чоловік.

В Луганській області по території Новоселівського, Серебрянського лісництва та Білогорівки ворог завдав авіаційних ударів. Під артилерійським та мінометним вогнем перебували Макіївка, Невське та Білогорівка. За добу росіяни здійснили 132 обстріли Луганщини, випустили 548 снарядів.

По Донецькій області загарбники били з артилерії, РСЗВ "Град", здійснили авіаудари. Під вогнем опинились Авдіївка, Маркове, Уманське, Тоненьке, Курахове. Пошкоджено два житлові будинки, цех, гараж, автомобіль. На Донеччині за добу одна людина була поранена.

У Миколаївській області ворог з артилерії обстрілював акваторію та місто Очаків. Артилерійські удари фіксувалися на узбережжі Куцурубської громади.

По Херсонській області російська армія здійснила 51 обстріл, випустила 365 снарядів, з них по Херсону – два обстріли (три снаряди). Авіаційних ударів ворог завдав по Бериславу, Бургунці, Одрадокам‘янці, Ольгівці, Веселому, Миколаївці. Вчора зранку росіяни скинули керовану авіабомбу на житловий квартал Берислава. Загинув 42-річний чоловік.

Внаслідок артилерійського обстрілу Берислава поранень зазнали 43-річний і 35-річний чоловіки. Загинув 13-річний хлопчик. Ворог здійснив авіаційний удар по Ольгівці. Травмована 74-річна жінка. Внаслідок обстрілу Зміївки поранення зазнав чоловік.