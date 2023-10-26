При цьому він залишаєтья кінцевим бенефіціаром холдингу. У заяві бізнесмен каже, що це необхідно для захисту та збереження принципів свободи слова.

Бізнесмен Ігор Коломойський передав свої корпоративні права на медіахолдинг 1+1 media в управління трудовому колективу строком на 5 років.

Про це йдеться у заяві медіахолдингу.

Згідно із заявою, 23 жовтня 2023 року Ігорем Коломойським, який є і залишається кінцевим бенефіціарним власником групи компаній 1+1 media, було прийнято рішення передати свої корпоративні права в медіахолдингу в управління трудовому колективу в особі чинного генерального директора компанії — Ярослава Пахольчука. Відповідна заява була адресована трудовому колективу 1+1 media та Національній раді з питань телебачення та радіомовлення.

"Мною прийнято рішення про передачу належних мені корпоративних прав в управління трудовому колективу, в особі Пахольчука Ярослава Валерійовича, генерального директора ТОВ “Телерадіокомпанія "‎Студія 1+1”", який як представник діятиме в інтересах компаній і за дорученням трудового колективу", — йдеться в офіційній заяві Ігоря Коломойського.

У документі зазначається, що повноваження щодо управління корпоративними правами передбачають можливість управителя приймати від свого імені будь-які необхідні рішення, крім відчуження та/або обтяження корпоративних прав, належних Ігорю Коломойському, та отримання дивідендів. Передача корпоративних прав в управління не призведе до зміни кінцевого бенефіціарного власника групи 1+1 media, вирішальний вплив (контроль) залишається за Ігорем Коломойським.

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалено строком на 5 років у звʼязку з необхідністю захисту та збереження принципів свободи слова, неупередженості та обʼєктивного висвітлення подій, які є критично важливими факторами існування медіакомпанії в умовах великої війни. Крім цього, наразі Ігор Коломойський з обʼєктивних причин не може повноцінно здійснювати свої повноваження, тому ці обовʼязки були покладені на Ярослава Пахольчука, який керує 1+1 media з 2019 року і надалі діятиме в інтересах команди.

"На сьогодні вкрай важливо, особливо в умовах турбулентності та повномасштабного вторгнення, зберегти робочий механізм, який формувався роками, та забезпечити безперервність роботи команди задля виконання завдань з інформаційної обороноздатності країни, які покладені на неї", — резюмував Ігор Коломойський.

Нагадаємо, 24 жовтня Шевченківський райсуд Києва залишив Коломойського під вартою. При цьому захист каже, що у підозрюваного в ізоляторі погіршився стан здоров'я. До цього адвокати Коломойського просили замінити тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

На початку місяця Київський апеляційний суд не задовольнив скаргу адвокатів бізнесмена Ігоря Коломойського, які просили скасувати заставу у 3,9 мільярда гривень.

Минулого місяця бізнесмен отримав три підозри: 2 вересня - щодо легалізації майна та шахрайства. 7 вересня Коломойському та ще пʼятьом працівникам ПриватБанку оголосило підозру Національне антикорупційне бюро. Усіх звинувачують у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку.

15 вересня оголосили підозру повідомила СБУ. За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Наступного дня Шевченківський суд збільшив заставу з майже 510 до 3,8 млрд гривень.