Окупанти обстріляли за добу 26 населених пунктів Запорізької області

Упродовж минулої доби, 25 жовтня, російські військові обстріляли 26 населених пунктів Запорізької області. Є влучання у будинки та об’єкти інфраструктури, без жертв.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, 112 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Чарівного, Червоного, Полтавки, Білогір'я, П'ятихаток, Кам'янського, Степового, Плавнів, Лобкового та інших міст і сіл на лінії вогню.

Ворог здійснив 4 авіаудари по Оріхову, Новодарівці та Новоданилівці, 4 РСЗВ-обстріли Роботиного й Темирівки, а також 16 БПЛА-атак по Новоіванівці, Новодарівці, Малинівці, Малій Токмачці, Роботиному, Левадному та Малим Щербакам.

Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, 24 жовтня російські військові вдарили двома ракетами по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджені будівлі підприємства. Люди не постраждали.