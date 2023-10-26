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Окупанти обстріляли за добу 26 населених пунктів Запорізької області

Зафіксовано 136 ударів.

Окупанти обстріляли за добу 26 населених пунктів Запорізької області
Ілюстративне фото
Фото: Юрій Малашко

Упродовж минулої доби, 25 жовтня, російські військові обстріляли 26 населених пунктів Запорізької області. Є влучання у будинки та об’єкти інфраструктури, без жертв.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, 112 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Чарівного, Червоного, Полтавки, Білогір'я, П'ятихаток, Кам'янського, Степового, Плавнів, Лобкового та інших міст і сіл на лінії вогню.

Ворог здійснив 4 авіаудари по Оріхову, Новодарівці та Новоданилівці, 4 РСЗВ-обстріли Роботиного й Темирівки, а також 16 БПЛА-атак по Новоіванівці, Новодарівці, Малинівці, Малій Токмачці, Роботиному, Левадному та Малим Щербакам.

Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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Нагадаємо, 24 жовтня російські військові вдарили двома ракетами по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджені будівлі підприємства. Люди не постраждали.

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