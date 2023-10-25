Український вчитель потрапив до ТОП-10 найкращих вчителів світу за версією премії Global Teacher Prize

До ТОП-10 найкращих вчителів світу за версією премії Global Teacher Prize вперше потрапив учасник з України. Ним став вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на організаторів Global Teacher Prize.

Артур Пройдаков у 2021 році став переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine. Ця премія щороку відзначає вчителів-змінотворців.

"Дуже важко повірити в це й усвідомити це. 10 людей на планеті Земля. 10 освітян. І я, український учитель, серед цієї 10-ки. Це надихає й мотивує. Це означає, що я все роблю правильно. І тисячі українських учителів теж роблять усе правильно, продовжуючи працювати, зберігати цінності навіть попри виклики повномасштабної війни. Цього досягнення не було б без наших захисників і захисниць. Тільки завдяки ним я маю честь працювати вчителем в Україні. І це додатково мотивує робити тільки найкраще у своїй діяльності. Попри все", - сказав Пройдаков.

Зазначається, що ім’я найкращого вчителя планети 2023 року оголосять 8 листопада. Переможець премії отримає нагороду розміром 1 млн доларів.

Цьогоріч до списку 50 найкращих вчителів світу потрапило відразу двоє українських вчителів – Артур Пройдаков і Людмила Таболіна. Вона також вчителька української мови та літератури, і була фіналісткою Global Teacher Prize Ukraine 2019.

Нагадаємо, віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що першу версію освітньої системи "Мрія" запустять наприкінці осені-взимку.