Global Teacher Prize Ukraine: визначено найкращого вчителя України

Учитель української мови та літератури Артур Пройдаков із Києва переміг у національній премії Global Teacher Prize Ukraine-2021, що відома як “Нобелівка” для вчителів.

Переможець отримав 300 000 гривень, поїздку на найбільшу освітню подію Global Education and Skills Forum, а також професійний розвиток та підтримку реалізації освітніх проєктів від організатора премії – “Освіторії”.

Ювілейна п’ята церемонія нагородження з червоною доріжкою та святковим концертом відбулася 2 жовтня на Софійській площі у Києві за підтримки Українського культурного фонду.

Під менторством Пройдакова школярі складають ЗНО на 190+ балів, вже після першого року в університеті знаходять роботу в копірайтингу та закохуються в сучасну українську літературу. Мрія педагога – побудувати культурний міст між людьми з Заходу та Сходу України за допомогою подорожей. Родом з Луганщини, він переконаний, що завдяки стиранню бар’єрів між українцями буде легше протидіяти інформаційній війні.

“Гасло “Вчителі важливі” не є просто хештегом, не є просто реченням чи словосполученням. Це є реалія сучасної України і ці слова повинні бути девізом для кожного освітянина в усій державі. За п’ять років, що є премія, змінилось саме поняття вчитель. Сьогодні вчитель в авангарді всіх змін, які відбуваються в державі”, – сказав переможець на церемонії нагородження Global Teacher Prize Ukraine 2021.

Пройдаков виборов перемогу серед трьох тисяч претендентів з усіх регіонів країни. Також цього року рекордна кількість українців подякували своїм педагогам – 1870 освітян отримали номінації від вдячних учнів та батьків.

“Ми створили величезну спільноту освітян-однодумців. Вчителів Global Teacher Prize Ukraine вже майже 13 тисяч! Лише той учитель, якого поважає суспільство, який має гідні умови праці та право голосу, зможе виховати успішну націю. Саме тому Вчитель – найголовніша точка докладання зусиль, яка надасть Україні найбільшого зросту!”, – зазначила засновниця премії, голова громадської спілки “Оcвіторія” Зоя Литвин.

Мета національної премії Global Teacher Prize Ukraine – підняти престиж учительської професії та привернути увагу суспільства до ролі вчителя.