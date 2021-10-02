У Києві поранили водія голови Держархіву (оновлено)
У Києві поранили водія голови Держархіву (оновлено)
"Ми любимо один одного та підтримуємо": "Слуга народу" Ясько оприлюднила спільне відео з Саакашвілі
"Ми любимо один одного та підтримуємо": "Слуга народу" Ясько оприлюднила спільне відео з Саакашвілі
У США заборонили продавати IQOS
У США заборонили продавати IQOS
Разумков кличе "слуг" на засідання фракції у Києві
Разумков кличе "слуг" на засідання фракції у Києві
Власниця "Експрес манікюру" подала декларацію ​на посаду віцепрем'єра - глави Мінстратегпрому
Власниця "Експрес манікюру" подала декларацію ​на посаду віцепрем'єра - глави Мінстратегпрому
"Газпром" припинив транзит газу в Угорщину через Україну
"Газпром" припинив транзит газу в Угорщину через Україну
Саакашвілі заарештували у Грузії
Саакашвілі заарештували у Грузії
Руслан Стефанчук: «В цій ВР ні одного закону не було прийнято в повній відповідності з Регламентом. Ні одного»
Руслан Стефанчук: «В цій ВР ні одного закону не було прийнято в повній відповідності з Регламентом. Ні одного»
ГоловнаСуспільствоПодії

На Одещині ​перекинувся трактор з дітьми у причепі, один хлопчик загинув (оновлено)

Водій після ДТП утік, його розшукує поліція.

На Одещині ​перекинувся трактор з дітьми у причепі, один хлопчик загинув (оновлено)
Фото: od.npu.gov.ua

Сьогодні в селі Петрове Одеської області перекинувся трактор з причепом, у якому знаходилися п’ятеро хлопчиків віком від 9-ти до 15-ти років. Одна дитина померла від отриманих травм в "кареті" швидкої допомоги, інші не постраждали.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Попередньо встановлено, що водій трактора, рухаючись вздовж схилу, не впорався з керуванням і з’їхав з узбіччя.

Після ДТП кермувальник втік. Поліцейські встановлюють його місце знаходження.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (порушення правил дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу.

Фото: od.npu.gov.ua

Оновлено. Поліція  оголосила водія трактора в розшук і опублікувала фото.

Його прикмети: зріст 175-185 см. Був вдягнений: у темно-синю куртку та джинси.

Особливі прикмети: відсутні передні зуби, має дефект мови.

"Шановні громадяни! Просимо усіх, хто володіє будь-якою інформаціє про вказану особу, повідомити до Одеського РУП № 2 за номерами телефону (04852) 779 43 92, 0 (97) 647 19 40 або на спецлінію «102»", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого року в Україні сталося 3 327 дорожньо-транспортних пригод за участю дітей. 156 дітей загинули і майже 3,7 тис. отримали травми.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також