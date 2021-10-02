Водій після ДТП утік, його розшукує поліція.

Сьогодні в селі Петрове Одеської області перекинувся трактор з причепом, у якому знаходилися п’ятеро хлопчиків віком від 9-ти до 15-ти років. Одна дитина померла від отриманих травм в "кареті" швидкої допомоги, інші не постраждали.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Попередньо встановлено, що водій трактора, рухаючись вздовж схилу, не впорався з керуванням і з’їхав з узбіччя.

Після ДТП кермувальник втік. Поліцейські встановлюють його місце знаходження.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (порушення правил дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу.

Фото: od.npu.gov.ua

Оновлено. Поліція оголосила водія трактора в розшук і опублікувала фото.

Його прикмети: зріст 175-185 см. Був вдягнений: у темно-синю куртку та джинси.

Особливі прикмети: відсутні передні зуби, має дефект мови.

"Шановні громадяни! Просимо усіх, хто володіє будь-якою інформаціє про вказану особу, повідомити до Одеського РУП № 2 за номерами телефону (04852) 779 43 92, 0 (97) 647 19 40 або на спецлінію «102»", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого року в Україні сталося 3 327 дорожньо-транспортних пригод за участю дітей. 156 дітей загинули і майже 3,7 тис. отримали травми.