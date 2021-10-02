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У центрі Києва обмежили рух через напівмарафон

Спортивний захід триватиме 2-3 жовтня.

2-3 жовтня у Києві відбудеться напівмарафон “Нова пошта напівмарафон Київ-2021”.

Тому очікується обмеження руху центральними вулицями столиці, повідомили у КМДА.

Зокрема, за інформацією організаторів, рух обмежать:

Із 00:00 2 жовтня до 22:00 3 жовтня за маршрутом: вул. Хрещатик (від Майдану Незалежності до перехрестя з вул. Прорізною);

3 жовтня з 06:30 до 16:00 за маршрутом:

вул. Хрещатик, 36 – вул. Хрещатик (від перехрестя з вул. Архітектора Городецького у бік Бессарабської площі);

вул. Велика Васильківська (вiд Бессарабської площі до вул. Жилянської);

вул. Саксаганського (від вул. Шота Руставелі до просп. Перемоги);

просп. Перемоги (від вул. Саксаганського до вул. В’ячеслава Чорновола);

вул. Жилянська (від вул. Великої Васильківської до вул. Шота Руставелі);

вул. Шота Руставелі;

вул. Рогнідинська;

вул. Еспланадна (від вул. Рогнідинської до вул. Басейної);

вул. Басейна (вiд вул. Еспланадної до вул. Хрещатик);

Бессарабська площа;

вул. Прорізна (від вул. Хрещатик до вул. Пушкінської);

вул. Пушкінська (від вул. Прорізної до вул. Богдана Хмельницького);

вул. Богдана Хмельницького (від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик).

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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