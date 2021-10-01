Чоловік розчарувався в ідеях терористичної організації та вирішив повернутися у рідне місто.

Співробітники Служби безпеки допитали бойовика "ЛНР", який із автоматом Калашникова і в бронежилеті вийшов на позиції українських військових поблизу Попасної і здався.

Відео допиту опубліковане на сайті СБУ.

Встаовлено, що чоловік є колишнім мешканцем Попасної. У 2014 році він виїхав на тимчасово окуповану територію разом із батьком, який був активним учасником незаконних збройних формувань.

Після досягнення повноліття у 2016 році молодик уклав контракт із бойовиками так званої "6-го окремого мотострілкового казачьего полу імені атамана Платонова". Він проходив "службу" на різних посадах і брав участь у збройному опорі підрозділам сил АТО/ООС.

За його словами, він розчарувався в ідеях терористичної організації та вирішив повернутися у рідне місто. Іншого варіанту, як втекти під час чергування у нього не було.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, згідно з ч.6 ст. 260 Кримінального кодексу України, держава гарантує звільнення від відповідальності особі, яка не скоювала тяжких злочинів проти людей, добровільно залишила лави НЗФ та повідомила про це правоохоронцям".