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СБУ оприлюднила відео допиту бойовика "ЛНР", який втік від терористів і здався ЗСУ

Чоловік розчарувався в ідеях терористичної організації та вирішив повернутися у рідне місто.

СБУ оприлюднила відео допиту бойовика "ЛНР", який втік від терористів і здався ЗСУ
Фото: ssu.gov.ua

Співробітники Служби безпеки допитали бойовика "ЛНР", який із автоматом Калашникова і в бронежилеті вийшов на позиції українських військових поблизу Попасної і здався.

Відео допиту опубліковане на сайті СБУ.

Встаовлено, що чоловік є колишнім мешканцем Попасної. У 2014 році він виїхав на тимчасово окуповану територію разом із батьком, який був активним учасником незаконних збройних формувань.

Після досягнення повноліття у 2016 році молодик уклав контракт із бойовиками так званої "6-го окремого мотострілкового казачьего полу імені атамана Платонова". Він проходив "службу" на різних посадах і брав участь у збройному опорі підрозділам сил АТО/ООС.

За його словами, він розчарувався в ідеях терористичної організації та вирішив повернутися у рідне місто. Іншого варіанту, як втекти під час чергування у нього не було.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, згідно з ч.6 ст. 260 Кримінального кодексу України, держава гарантує звільнення від відповідальності особі, яка не скоювала тяжких злочинів проти людей, добровільно залишила лави НЗФ та повідомила про це правоохоронцям".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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