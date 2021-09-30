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Чоловік намагався підпалити себе в будівлі Офісу президента

Мотиви такого вчинку чоловіка наразі невідомі.

Чоловік намагався скоїти самоспалення у будівлі Офісу президента. Правоохоронцям вдалося запобігти трагедії.

Про це повідомляє муніципальна варта Києва.

"Акт самоспалення не вдався. В будівлі Офісу Президента невідомий чоловік облився легкозаймистою рідиною та намагався підпалити себе. Завадили цьому поліцейські, які загасили полум'я вогнегасниками", - йдеться у повдіомленні.

Фото: Муніципальна варта Києва

Фото: Муніципальна варта Києва

Фото: Муніципальна варта Києва

Мотиви такого вчинку чоловіка наразі невідомі. Зазначається, що зараз він спілкується зі слідчими. 

Нагадаємо, що у жовтні минулого року військовий, учасник Операції Об'єднаних сил Микола Микитенко підпалив себе на Майдані Незалежності. За кілька днів від отриманих опіків чоловік помер. Донька загиблого повідомила, що мотиви вчинку були політичними - незгода з діями чинної влади, а саме розведення військ на лінії розмежування і повзуча окупація Росії.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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