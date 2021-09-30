​У Львові суд оштрафував водія електросамоката, який врізався в Lexus

Галицький районний суд Львова оштрафував водія електросамоката, який раптово виїхав із тротуару на проїжджу частину і врізався в автомобіль.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Інцидент трапився 5 вересня. Львів'янин Михайло Івигеш їхав на самокаті і раптово виїхав на проїзну частину, де зіткнувся з автомобілем Lexus. У суді він свою вину не визнав і заявив, що це водійка Lexus врізалась у нього.

Наразі в Правилах дорожнього руху відсутнє визначення електросамоката, однак, на думку судді Наталії Зубачик, елекстросамокат підпадає під визначення "транспортний засіб", а йому, згідно з ПДР, забороняється їздити тротуарами і пішохідними доріжками.

Враховуючи це, суд визнав водія самоката винним у порушенні правил дорожнього руху за ст. 124 КУпАП та оштрафував його на 850 грн. Крім цього, він має заплатити 454 грн судового збору. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.

Раніше Шевченківський районний суд Запоріжжя зобов’язав стягнути 127 тисяч гривень компенсації з водія електросамокату, який збив людину на тротуарі.

Нагадаємо, в вересні 2019 року у Львові вперше сталася ДТП за участю електросамоката. Тоді Патрульна поліція закликала внести зміни у правила дорожнього руху, тому що статус такого виду транспорту не визначено.

У Франції з вересня 2019 року заборонена їзда по тротуарах на електричних самокатах. Порушників штрафують на 135 євро.