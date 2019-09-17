Во Львове впервые произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электросамоката.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции в фейсбуке.

Авария произошла улице Дзындры между автомобилем Marcedes-Benz и электросамокатом. В результате столкновения, пострадал 36-летний владелец самоката. Его госпитализировали.

"На данный момент законодатель не определился с юридическим статусом электросамокатов, поэтому их нельзя отнести ни к пешеходам, ни к велосипедам, ни к транспорту тоже. То есть их нельзя отнести ни к одной категории", - отметили в полиции.

"Поэтому патрульная полиция рекомендует в первую очередь владельцам таких новомодных средств передвижения прежде всего позаботиться о собственной безопасности и помнить, что они - тоже участники дорожного движения, хотя и с неопределенным статусом. Позаботьтесь о своей безопасности, как это делают велосипедисты: шлемы , наколенники и др. Также не забывайте подавать сигналы другим участникам дорожного движения о своих маневрах", - добавили правоохранители.

Водителей патрульные призвали соблюдать безопасную дистанцию, посколько владельцы таких средств передвижения как электросамокаты не защищены.

Также управление патрульной полиции Львовской области просит законодателей обратить внимание на эту ситуацию и внести соответствующие изменения в правила дорожного движения.

Напомним, во Франции с сентября 2019 года запрещена езда по тротуарам на электрических самокатах. Согласно планам правительства, нарушителей будут штрафовать на 135 евро.