​Впервые в Украине суд запретил цирку использовать животных из-за условий их содержания

Одесский окружной административный суд запретил местному цирку эксплуатировать диких животных до устранения нарушений в условиях их содержания.

Об этом сообщает местное издание "Пушкинская".

Иск против цирка подала Госэкоинспекция области после его проверки. Она требовала ограничить содержание и эксплуатацию диких животных, а также исправить ряд нарушений, указанных ранее в предписаниях, которые цирк отказывается выполнять с 2018 года.

Инициатор общественной организации UAnimals Александр Тодорчук уточнил, что запрет временный - до устранения нарушений.

Согласно законодательству, дикие животные должны содержаться в условиях, приближенных к естественной среде - должна быть земля, трава, деревья и т.п. Также необходимо выдерживать нормы минимальных площадей, вместо клеток должны быть вольеры - земельные участки с ограждениями. Одесский цирк, по словам представителей экоинспекции, не может удовлетворить эти требования, следовательно, выступления диких животных в цирке нужно запретить.

Коммерческий директор цирка Юрий Горлачев не согласился с требованиями экоинспекции. Он пояснил, что на балансе цирка животных нет, они лишь временно пребывают на его территории. По мнеию Горлачева, вся ответственность за содержание и обращение с животными лежит на владельцах, а не цирках, так как даже клетку каждый собственник привозит свою.

Также он попросил привлечь к делу представителя Министерства культуры, так как главное ведомство может рассказать в каком формате обязан работать цирк, а также является тем органом, кому цирк подчиняется и перед кем отчитывается. Суд эту просьбу отклонил.

Напомним, 15 сентября в Киеве прошел марш за гуманное отношение к животным "Защита слабых – дело сильных".

В марте Киевский суд запретил в столице передвижные цирки-шапито с животными.