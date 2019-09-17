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Полиция раскрыла убийство директора "Капарол Украина" трехлетней давности

Задержанные преступники, вероятно, причастны еще к одному, более свежему заказному убийству.

Полиция раскрыла убийство директора "Капарол Украина" трехлетней давности
Погибший Павел Зможный
Фото: trademaster.ua

Правоохранители раскрыли убийство директора "Капарол Украина" Павла Зможного, совершенное в 2016 году. Об этом сегодня сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратура совместено с ГУНП области установила участников преступной организации, которые занимались заказными убийствами. Сегодня, 17 сентября, задержаны подозреваемые в организации и исполнении убийства предпринимателя

Прокуратура заявляет, что есть обоснованные подозрения, что на счету указанных лиц есть еще одно заказное убийство, совершенное в январе текущего года. В настоящее время следственные действия продолжаются, правоохранители намерены задержать всех участников преступной группы.

Напомним, Павла Зможного убили 20 сентября в селе Крушинка в Васильковском районе Киевской области. Основной версией следствия была профессиональная деятельность погибшего.

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