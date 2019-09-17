В Полтавской области за сутки выгорело более 38 га леса

В Полтавской области у села Руденковка в понедельник, 16 сентября, произошел масштабный лесной пожар. Огонь уничтожил более 18 га лесной подстилки и 20 га травяного настила и тростника, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Общая площадь лесного массива - около 200 га. Спасателям удалось локализовать огонь, по состоянию на утро вторника, 17 сентября, в лесу остаются отдельные очаги тления, спасатели продожают тушение огня.

Пожар уничтожил два заброшенных здания на окраине леса и одно хозяйственное сооружение в частном дворе. Пострадавших и погибших нет.

Напомним, на большей части территории Украины объявлен наивысший уровень пожарной опасности. ГосЧС призывает граждан не разводить открытый огонь, не выбрасывать окурки в лесах и полях.