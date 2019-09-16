На Донбассе ранен украинский военнослужащий

С начала текущих суток российско-оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ООС из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В результате обстрела боевиков один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центр ООС в вечерней сводке в фейсбуке.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил, в районе ответственности группировки "Север" - 5 обстрелов.
За минувшие сутки российско-оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Был ранен один украинский военнослужащий.