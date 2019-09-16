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В Киеве с четверга ограничат движение грузовиков из-за загрязнения воздуха

Въезд грузовиков ограничат с 7 до 10 часов утра.

В Киеве с четверга ограничат движение грузовиков из-за загрязнения воздуха
Фото: Сергей Нужненко

Киевская городская государственная администрация решила ограничить въезд грузового транспорта со стороны Борисполя в связи с увеличением количества вредных веществ в воздухе с 19 сентября. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

"С 19 сентября каждое утро с 7:00 до 10:00 въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя будут ограничивать, чтобы уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить движение", - сказано в заявлении.

Ограничение на въезд будет действовать на постоянной основе.

В КГГА отметили, что перед передвижная лаборатория Коммунальной аварийно-спасательной службы работает постоянно, особое внимание при мониторинге уделяется "территориям, где наблюдается наибольшая задымленность" - жилым массивам на левом берегу Киева.

Напомним, с начала сентября на большей части территории Украины, включая Киев и область, сохраняется наивысший уровень пожарной опасности.

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