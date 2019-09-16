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ВСУ намерена усовершенствовать полевую форму в 2020 году

Также в 2020 году в Украине планируют начать изготавливать качественные мембранные материалы.

ВСУ намерена усовершенствовать полевую форму в 2020 году
Фото: nrt24

Вооруженные силы Украины планируют усовершенствовать полевую униформу в 2020 году. Об этом сообщает информагентство Минобороны "АрмияInform".

Отмечается, что за последние годы вооруженные силы получили ряд замечаний от военнослужащих относительно эксплуатации летней полевой униформы.

«Были обработаны и проанализированы большое количество запросов с Генерального штаба ВС Украины», - отметил начальник отдела разработки вещевого имущества ВСУ подполковник Василий Саковец.

Офицер подчеркнул, что специалисты управления раз в три месяца проводят опросы военных в районе проведения боевых действий. На основе этих опросов, в первую очередь будет обновлено демисезонное белье, флисовые куртки и технология производства обуви. Позже - все остальные предметы формы.

Кроме того, в 2020 году в Украине планируют начать изготавливать качественные мембранные материалы, которые сейчас приходится закупать у иностранного производителя.

Напомним, 3 сентября сообщалось, что по решению начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака отныне будут готовить специальные подразделения, которые будут действовать ночью. На подготовку таких подразделений будет тратиться 70% учебного времени.

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