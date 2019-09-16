В Харькове 23-летняя девушка водитель автомобиля Audi TT Cabriolet сбила четырех пешеходов на тротуаре.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

"15 сентября в 22:47 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Сумской на тротуаре автомобиль «Audi» сбил группу людей. По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что 23-летняя водитель иномарки не справилась с управлением и совершила наезд на пешеходов. С телесными повреждениями 27, 32, 47, 56-летних женщин доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Предварительно, водитель автомобиля была трезвой.

Фото: hk.npu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают следователи.

Напомним, ранее в Николаевской области в ДТП с участием трех машин погибли два человека, четверо пострадали.