Спикер парламента Болгарии попала в ДТП

Председателя народного собрания (парламента) Болгарии Цвету Караянчеву попала в ДТП, ее госпитализировали. Об этом сообщают болгарские СМИ.

Авария с участием служебного автомобиля спикера произошла на трассе Шумен-Силистра возле села Вирбак.

"31-летний водитель легкового автомобиля на опасном участке дороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем спикера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лобового столкновения удалось избежать благодаря своевременному маневру и реакции водителя спикера.

Подробности о состоянии Караянчевой не сообщаются.

Фото: nova.bg

Напомним, ранее в ДТП попал нардеп Михаил Бондарь.