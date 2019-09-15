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Спикер парламента Болгарии попала в ДТП

Цвету Караянчеву столкнулся с легковушкой.

Спикер парламента Болгарии попала в ДТП
Цвета Караянчева
Фото: https://www.segabg.com

Председателя народного собрания (парламента) Болгарии Цвету Караянчеву попала в ДТП, ее госпитализировали. Об этом сообщают болгарские СМИ.

Авария с участием служебного автомобиля спикера произошла на трассе Шумен-Силистра возле села Вирбак. 

"31-летний водитель легкового автомобиля на опасном участке дороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем спикера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лобового столкновения удалось избежать благодаря своевременному маневру и реакции водителя спикера. 

Подробности о состоянии Караянчевой не сообщаются.

Фото: nova.bg

Напомним, ранее в ДТП попал нардеп Михаил Бондарь.

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