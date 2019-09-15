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Турция получила вторую батарею российских С-400

На вооружение комплексы поступят в апреле следующего года. 

Турция получила вторую батарею российских С-400
Ракетно-зенитый комплект С-400 "Триумф" прибыл в Турцию
Фото: pakistantoday.com.pk

Турция получила все компоненты второй батареи российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщается на сайте турецкого Министерства обороны. 

Поставки велись на авиабазу Мюртед в Анкаре с 27 августа.

Работы по установке системы и обучению персонала продолжаются. Систему планируется ввести в эксплуатацию в апреле 2020 года.

Всего по контракту Анкара получит от Москвы четыре дивизиона зенитно-ракетных комплексов.

Фото: www.msb.gov.tr

Фото: www.msb.gov.tr

Ранее сообщалось, что Минфин США изучает вопрос введения санкций против Турции из-за покупки российских С-400.

Напомним, Россия начала поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию в июле. Контракт между странами на поставку ЗРК С-400 был подписан в конце 2017 года. Позднее глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что речь идет о четырех дивизионах С-400 на общую сумму порядка 2,5 миллиарда долларов.

В начале июня 2019 года постоянный представитель США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявил, что Турция должна сделать выбор между российскими ЗРК С-400 и американскими истребителями F-35. В США опасаются, что одновременное использование российского и американского оружия позволит Москве получить доступ к секретной информации о новых F-35.

Однако, в ходе встречи на саммите G-20 в конце того же месяца президент Дональд Трамп пообещал не наказывать Анкару за покупку С-400 у России.

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