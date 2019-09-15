Уляна Супрун: "Я подала руку Зеленському і сказала: “Доктор Смерть. Але це смерть совєцької медицини"
Уляна Супрун: "Я подала руку Зеленському і сказала: “Доктор Смерть. Але це смерть совєцької медицини"
Европейское счастье за российские деньги. Зеленский с налогом и на перепутье. По мотивам саммита YES
Европейское счастье за российские деньги. Зеленский с налогом и на перепутье. По мотивам саммита YES
​Гончарук: Украина станет самой быстрорастущей экономикой мира
​Гончарук: Украина станет самой быстрорастущей экономикой мира
Зеленский отказался признать победу Филатова в пари по мосту
Зеленский отказался признать победу Филатова в пари по мосту
Кличко назвал "большой ошибкой" досрочные выборы в Киеве
Кличко назвал "большой ошибкой" досрочные выборы в Киеве
Оксана Забужко: "Коли 8 травня 2014 року в Берліні я порівняла Путіна з Гітлером, мені вимкнули мікрофона"
Оксана Забужко: "Коли 8 травня 2014 року в Берліні я порівняла Путіна з Гітлером, мені вимкнули мікрофона"
Зеленский сыграл в пародии "Квартала 95" на форуме YES
Зеленский сыграл в пародии "Квартала 95" на форуме YES
Законопроект о столице разделяет должность мэра и главы КГГА, а также возвращает районные советы
Законопроект о столице разделяет должность мэра и главы КГГА, а также возвращает районные советы
Тимошенко подала в суд на Кабмин за выплату пенсий ниже прожиточного минимума
Тимошенко подала в суд на Кабмин за выплату пенсий ниже прожиточного минимума
ГлавнаяМир

США обвинили Иран в атаке на саудовские нефтяные мощности, Иран - отрицает

Вчера беспилотники атаковали крупнейший в Саудовской Аравиинефтеперерабатывающий завод и нефтяное месторождение.

США обвинили Иран в атаке на саудовские нефтяные мощности, Иран - отрицает
Фото: motto.net.ua

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в нападениях дронов на нефтяные мощности компании Saudi Aramco. Об этом он написал в Twitter.

"На фоне всех призывов к деэскалации Иран предпринял беспрецедентную атаку на мировые энергопоставки. Нет никаких доказательств того, что нападения были совершены из Йемена", – заявил Помпео.

Он добавил, что США призывают все страны "публично и безоговорочно осудить нападение Ирана".

"Соединенные Штаты будут работать с нашими партнерами и союзниками для обеспечения того, чтобы энергетические рынки оставались хорошо защищенными, а Иран привлекли к ответственности за свою агрессию", – отметил госсекретарь США.

Тем временем в МИД Ирана назвали лишенными оснований выдвинутые США обвинения, передает "Интерфакс-Украина".

"Подобные обвинения нелепы, непонятные и лишены оснований", - приводят западные СМИ в воскресенье слова представителя иранского внешнеполитического ведомства Аббаса Мусави.

Ранее ответственность за атаку, совершенную с помощью беспилотников, взяли на себя близкие к Ирану йеменские повстанцы-хуситы. 

Напомним, 14 сентября около 10 беспилотников атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод, а также нефтяное месторождение, принадлежащих компании Saudi Aramco, что привело к пожарам. В результате Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также