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Делегация талибов в Москве заявила о готовности продолжать переговоры с США

"Талибан" провел переговоры с российским руководством.

Делегация талибов в Москве заявила о готовности продолжать переговоры с США
Архивное фото
Фото: wikipedia.org

Делегация "Талибана" в Москве провела переговоры с российским руководством. По сообщениям российских СМИ, обсуждался мирный процесс в Афганистане, передает Голос Америки.

МИД РФ сообщил журналистам, что «с российской стороны была подчеркнута необходимость возобновления переговоров между США и движением талибов».

Глава делегации талибов Шер Мохаммад Аббас Станикзаи заявил телеканалу Russia Today, что соглашение с США было готово к подписанию, когда президент Дональд Трамп неожиданно назвал его «мертвым».

Трамп пошел на это после терактов в Кабуле, совершенных талибами, в результате которых был убит американский военнослужащий.

Впервые Станикзаи рассказал о некоторых положениях соглашения об окончании войны в Афганистане и самой длительной военной операции в истории США. По его словам, речь шла о полном прекращении огня, безопасном выводе американских войск и начале внутриафганских переговоров.

Станкизаи подчеркнул, что Талибан намерен вернуться за стол переговоров с США, но предупредил, что талибы готовы продолжать войну.

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