Ватикан анонсировал визит Папы Римского в Японию и Таиланд

Это второй визит Папы в обе страны за последние 40 лет.

Папа Римский Франциск посетит Таиланд и Японию с 19 по 26 ноября. Об этом сегодня сообщил Зал печати - пресс-служба Ватикана, пишет агентство Associated Press.

В Таиланде понтифик будет находиться с 20 по 23 ноября, а в Японии, включая города Хиросиму и Нагасаки, - с 23 по 26 ноября. В Японии Папа постеит Токио, где встретится с императором Японии Нарухито и премьером Синдзо Абэ.

Предыдущий визит главы католической церкви в Таиланд состоялся в 1984 году. Тогда папский престол занимал Иоанн Павел II. Единственный визит Папы в Японию состоялся в 1981 году: среди религий Японии преобладают буддизм и синтоизм, а католиков насчитывается около 440 тысяч.