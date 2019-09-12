​Госдеп одобрил продажу Польше военных самолетов F-35

Государственный департамент США одобрил продажу Польше 32 новейших военных самолетов F-35. Стоимость сделки, которую еще должен одобрить Конгресс, - 6,5 миллиарда долларов.

Об этом говорится в пресс-релизе управления Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Продажа F-35 позволит повысить оборонный потенциал Польши для отражения агрессии в регионе и обеспечит принцип оперативной совместимости с вооруженными силами США.

В рамках контракта, кроме истребителей, будут предоставлены запасные части, а также американская сторона обязуется проводить ремонт, обучить персонал, предоставить оборудование для обучения, а также предоставить помощь в решении инженерных, логистических и кадровых вопросов, связанных с обслуживанием истребителей.

"Радио Польша" со ссылкой на министра обороны Польши Мариуша Блащака пишет, что американцы хотят получить за самолеты максимальную цену, но Польша намерена вести переговоры касательно стоимости истребителей.

"В случае с покупкой системы Patriot, которая была совершена в прошлом году, максимальная цена была гораздо выше, чем та, к к которой мы пришли в ходе переговоров. Максимальная цена составляла 10 миллиардов, мы же купили систему Patriot за чуть менее, чем 5 миллиардов. В данном случае цена, предложенная Госдепартаментом США, а затем Конгрессом США, является максимальной. Со всей уверенностью я заявляю, что цена, о которой мы договоримся в ходе переговоров, будет ниже. Насколько ниже – зависит от хода переговоров", - добавил министр обороны Польши.