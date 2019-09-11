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КНДР испытала сверхгабаритную реактивную систему залпового огня

Ким Чен Ын присутствовал на пуске и положительно оценил работу военных.

КНДР испытала сверхгабаритную реактивную систему залпового огня
Фото: EPA/UPG

Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично присутствовал и руководил тестовым запуском сверхгабаритной реактивной системы залпового огня во вторник утром. Об этом сообщило корейское агентство ЦТАК.

"Верховный лидер отметил, что система вооружения сверхгабаритной реактивной системы залпового огня была окончательно проверена с точки зрения боевых операций, характеристики траектории, точности и функции самонаведения", - сказано в сообщении.

Военные Южной Кореи подтвердили, что КНДР дважды выпустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря.

Согласно сообщению Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, снаряды были выпущены в 6:53 и 7:12 по местному времени примерно в 80 км к северу от Пхеньяна.

Военные уточнили, что оба снаряда пролетели около 330 км в восточном направлении.

"Все эти действия Северной Кореи усиливают напряженность, а не помогают усилиям по ее ослаблению на Корейском полуострове, и мы вновь призываем к их немедленному прекращению", - говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Напомним, в августе КНДР провела по меньшей мере 7 пусков ракет, из-за чего в Южной Корее созывали экстренное заседание Совета безопасности.

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