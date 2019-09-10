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Урсула фон дер Ляйен представила новый состав Еврокомиссии

Европейскую дипломатию возглавит испанец Боррель.

Фото: twitter.com/MarosSefcovic

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила новый состав своего кабинета.

Об этом говорится на сайте ЕК.

В нем будет восемь вице-президентов:

  • Франс Тиммерманс, Нидерланды (исполнительный вице-президент)
  • Маргрет Вестагер, Дания (исполнительный вице-президент, комиссар по вопросам конкуренции)
  • Валдис Домбровскис, Латвия (исполнительный вице-президент по вопросам экономики, еврокомиссар финансов)
  • Жозеп Боррель, Испания (верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности)
  • Вера Юрова, Чехия (вице-президент, еврокомиссар по вопросам ценностей и прозрачности)
  • Маргаритис Схинас, Греция (вице-президент по защите европейского стиля жизни)
  • Марош Шефчович, Словакия (вице-президент по вопросам межведомственных отношений и будущего)
  • Дубравка Шуица, Хорватия (вице-президент, еврокомиссар по демократии и демографии)

Также в состав комиссии войдут:

  • Йоганнес Хан, Австрия (бюджет и администрация)
  • Дидье Рейндерс, Бельгия (юстиция)
  • Мария Габриэль, Болгария (инновации и молодежь)
  • Стелла Кирикиадес, Кипр (здравоохранение)
  • Кадри Симсон, Эстония (энергетика)
  • Ютта Урпилайнен, Финляндия (международные отношения)
  • Сильви Гулар, Франция (внутренний рынок)
  • Ласло Трочани, Венгрия (соседство и расширение)
  • Фил Хоган, Ирландия (торговля)
  • Паоло Джентилони, Италия (экономика)
  • Виргиниюс Синкевичюс, Литва (окружающая среда и океаны)
  • Николя Шмит, Люксембург (рынок труда)
  • Хелена Далли, Мальта (социальное равенство)
  • Януш Войцезовский, Польша (сельское хозяйство)
  • Элиза Феррейра, Португалия (сплоченность и реформы)
  • Рована Плумб, Румыния (транспорт)
  • Янеш Ленарчич, Словения (кризисный менеджмент)
  • Ильва Йоханссон, Швеция (внутренние дела)

После того как Европейский парламент даст свое согласие, Европейский совет официально назначит Европейскую комиссию.

Она начнет работу с 1 ноября.

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