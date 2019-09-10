Урсула фон дер Ляйен представила новый состав Еврокомиссии

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила новый состав своего кабинета.
Об этом говорится на сайте ЕК.
В нем будет восемь вице-президентов:
- Франс Тиммерманс, Нидерланды (исполнительный вице-президент)
- Маргрет Вестагер, Дания (исполнительный вице-президент, комиссар по вопросам конкуренции)
- Валдис Домбровскис, Латвия (исполнительный вице-президент по вопросам экономики, еврокомиссар финансов)
- Жозеп Боррель, Испания (верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности)
- Вера Юрова, Чехия (вице-президент, еврокомиссар по вопросам ценностей и прозрачности)
- Маргаритис Схинас, Греция (вице-президент по защите европейского стиля жизни)
- Марош Шефчович, Словакия (вице-президент по вопросам межведомственных отношений и будущего)
- Дубравка Шуица, Хорватия (вице-президент, еврокомиссар по демократии и демографии)
Также в состав комиссии войдут:
- Йоганнес Хан, Австрия (бюджет и администрация)
- Дидье Рейндерс, Бельгия (юстиция)
- Мария Габриэль, Болгария (инновации и молодежь)
- Стелла Кирикиадес, Кипр (здравоохранение)
- Кадри Симсон, Эстония (энергетика)
- Ютта Урпилайнен, Финляндия (международные отношения)
- Сильви Гулар, Франция (внутренний рынок)
- Ласло Трочани, Венгрия (соседство и расширение)
- Фил Хоган, Ирландия (торговля)
- Паоло Джентилони, Италия (экономика)
- Виргиниюс Синкевичюс, Литва (окружающая среда и океаны)
- Николя Шмит, Люксембург (рынок труда)
- Хелена Далли, Мальта (социальное равенство)
- Януш Войцезовский, Польша (сельское хозяйство)
- Элиза Феррейра, Португалия (сплоченность и реформы)
- Рована Плумб, Румыния (транспорт)
- Янеш Ленарчич, Словения (кризисный менеджмент)
- Ильва Йоханссон, Швеция (внутренние дела)
После того как Европейский парламент даст свое согласие, Европейский совет официально назначит Европейскую комиссию.
Она начнет работу с 1 ноября.