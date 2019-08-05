Еврокомиссия снизила антидемпинговые пошлины на трубы Пинчука

Европейская комиссия снизила антидемпинговые пошлины на бесшовные трубы из Украины с 13,8% до 8,1%.

Об этом говорится в официальном журнале Европейской комиссии.

Речь идет о пошлинах в отношении труб производства "Интерпайп Нико Тьюб" и "Интерпайп Нижнеднепровский трубный завод". Снижение произошло в рамках частичного пересмотра размера антидемпинговых пошлин на определенные виды бесшовных труб происхождением из Украины, который был начат 7 мая 2018 года.

Пересмотр был инициирован трубно-колесным холдингом "Интерпайп", который принадлежит миллиардеру Виктору Пинчуку.

Заградительные пошлины были введены в 2006 году. Для "Интерпайпа" они изначально составляли 25,1%, летом 2012 году ей удалось снизить их до 13,8%.