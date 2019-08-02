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Печерский суд Киева запретил продажу Проминвестбанка

Суд удовлетворил заявление гсокорпорации развития ВЭБ.РФ.

Печерский суд Киева запретил продажу Проминвестбанка
Фото: i.ua

Печерский районный суд Киева запретил продажу акций Проминвестбанка, который является "дочкой" российского ВЭБ.РФ, на бирже ПФТС.

Соответствующее решение суда № 757/36346/19-ц опубликовано в Едином госреестре судебных решений, сообщает "Финклуб".

Так, суд удовлетворил заявление Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ об обеспечении иска о снятии ареста с имущества Проминвестбанка.

Суд пришел к выводу, что запрет на продажу акций является адекватным и эффективным способом обеспечения иска, поскольку проведение аукциона по продаже акций приведет в дальнейшему их отчуждению, может привести к невозможности или к затруднению исполнения решения суда в случае удовлетворения исковых требований.

Ранее появилась информация, что "ФК Женева" и "Европейское сберегательное общество", связанные с Андреем Волковым и Антониоу Константиносом, намерены купить Проминвестбанк.

"Дочка" российского ВЭБ.РФ выставлена на продажу во исполнение решения международного арбитража по иску связанных с Игорем Коломойским компаний. Компания "Дайрис" из группы Приват взыскала и выставила с помощью ГИС на торги на бирже ПФТС 28 августа контрольный пакет акций Проминвестбанка, который принадлежит Внешэкономбанку.

Каждая из компаний сообщили о намерении купить "значительный пакет простых именных акций Проминвестбанка", а именно 5 080 310 373 штук, что соответствует 99,7726% акций, принадлежащих росийскому ВЭБ.РФ. Аналогичное заявление сделало и ООО «Кредитное учреждение "Инвестиционное"».

ВЭБ.РФ подал к Украине иск из-за ограничений работы Проминвестбанка. Дело рассмотрит Стокгольмский арбитраж.

Напомним, 29 июля у Проминвестбанка появился еще один покупатель - ООО "Кредитное учреждение "Инвестиционное" киевлянина Александра Зиновьева. Аукцион был назначен на 28 августа.

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