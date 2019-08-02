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​Фонд гарантирования вкладов продал первый мегапул

На мусорные активы 10 банков-банкротов удалось найти покупателя.

​Фонд гарантирования вкладов продал первый мегапул
Фото: Сергей Нужненко

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 22 июля реализовал первый мегапул активов, которые раньше выставлялись на торги в составе 1-1,5-миллиардных пулов, но не были проданы.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

В состав мегапула были включены права требования и другие имущественные права по кредитным договорам, а также дебиторская задолженность. Все активы находились на балансе десяти неплатежеспособных банков: "Финансы и Кредит", Радикал Банк, Укрбизнесбанк, Энергобанк, "Киевская Русь", Профин Банк, Евробанк, Дельта Банк, Платинум Банк, Имэксбанк.

Почти все кредиты не обслуживались свыше трех лет, а некоторые кредиты фигурируют в уголовных производствах.

Начальная цена пула составляла 459,78 млн грн.

Торги проходили по голландской модели аукциона, то есть цена поэтапно снижалась. Единственный участник торгов сделал первую ставку на уровне 91,96 млн грн и, поскольку не было других ценовых предложений, эта ставка стала окончательной. Победителем торгов стало ООО "Кредит Инвестмент Груп".

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