Коболев назвал дату трехсторонних переговоров по газу

Трехсторонние переговоры с участием представителей Украины, ЕС и России по заключению будущего контракта о транзите российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему состоятся 16 сентября.

Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

Отмечается, что переговоры пройдут в Брюсселе, но российская сторона до сих пор не сообщила, кто будет представлять ее на переговорах.

"Под давлением своей партии и Европейского парламента Меркель пообещала запустить "Северный поток-2" только в том случае, если транзит газа через Украину будет обеспечен параллельно. "Нафтогаз" не получил таких российских обязательств", - отметил Коболев.

Напомним, газопровод "Северный поток-2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков из РФ с потребителями в Европе. Его плановая протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.