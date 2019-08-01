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​Единственная в Украине фабрика по производству фуа-гра закрывается

Изготовление деликатеса сопряжено с издевательством над гусями.

​Единственная в Украине фабрика по производству фуа-гра закрывается
Фото: Youtube

Холдинг "Мироновский хлебопродукт" объявил о закрытии производства на Снятинской птицефабрики, которая специализировалась на гусином мясе и фуа-гра (гусиная печень).

Об этом говорится на сайте компании.

Производство будет остановлено к началу сентября.

"МХП считает, что производство фуа-гра не соответствует стратегии и политике компании", - сказано в релизе.

Зоозащитная организация "Открытые клетки" отмечает, что это была единственная фабрика в Украине, где делали фуа-гра.

Для получения этого продукта животных фактически пытают. Откорм происходит с помощью шланга, который втыкают прямо в желудок птиц через горло. Порции увеличивают с каждым последующим приемом пищи, ежедневно, до забоя. Поток корма настолько силен, что пищеводы некоторых гусей не выдерживают и рвутся.

На Снятинской фабрике работают около 300 человек.

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