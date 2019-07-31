"Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленных потребителей в августе

Цена на газ для населения должна быть снижена минимум на 5,5%.

НАК "Нафтогаз Украины" снизила цену природного газа для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на август.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 4 640 - 5 204 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

"По сравнению с ценами на июль 2019 года, в августе цены уменьшены на 7,2-7,5%", - говорится в сообщении.

"Нафтогаз" пока не обнародовал цену на газ для населения в августе. Ранее в Кабмине сообщали, что

конечная цена газа для населения в августе снизится минимум на 5,5%, по сравнению с июльской ценой, и составит не более 4 640 гривен/тыс. кубометров (без НДС и стоимости транспортировки).

Отмечалось, что за три месяца цена на газ для населения снизилась с 5 803 гривен/тыс. кубометров, до 4 640 гривен/тыс. кубометров.