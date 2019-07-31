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Новым бизнес-омбудсменом в Украине станет экс-мэр Варшавы

Альгирдас Шемета осенью уходит в отставку.

Новым бизнес-омбудсменом в Украине станет экс-мэр Варшавы
Фото: facebook.com/Marcin.Swiecicki

Новым бизнес-омбудсменом в Украине станет экс-мэр Варшавы, член польского парламента Марцин Свенцицкий, пишет "Интерфакс-Украина".

Об этом в среду на пресс-конференции рассказал нынешний бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета. В феврале Шемета сообщил о своем решении не продлевать контракт, который истекал в мае 2019 года, но потом согласился остаться на должности до октября.

Осенью его сменит Свенцицкий.

"Вчера на заседании совета [бизнес-омбудсмена] была утверждена кандидатура будущего бизнес-омбудсмена Украины господина Марцина Свенцицкого, нынешнего члена польского парламента, бывшего мэра Варшавы, а также бывшего министра международных экономических отношений в первом правительстве Тадеуша Мазовецкого", - заявил Шемета.

Кабинет министров создал совет бизнес-омбудсмена как свой постоянно действующий консультативно-совещательный орган в 2014 году, средства для его финансирования выделил ЕБРР. В конце того же года Альгирдас Шемета был назначен бизнес-омбудсменом по борьбе с коррупцией в Украине. До этого занимал должность комиссара ЕС по вопросам налогообложения, по таможенным вопросам, статистике, аудиту и борьбе с мошенничеством.

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