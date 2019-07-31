Доллар на межбанке упал ниже 25 гривен

Котировки на межбанке в среду снизились ниже уровня 25,00 грн/долл.

По словам дилеров, с которым связалось агентство "Украинские новости", межбанк открылся котировками на уровне 25,5-25,98 грн/долл., после чего котировки начали снижаться и по состоянию на 11:00 установились на 25,93-25,97 грн/долл.

Дилеры связывают укрепление гривны на межбанке с покупкой нерезидентами облигаций внутреннего госзайма, для чего в Украину заводится валюта.

Как отмечает "Интерфакс-Украина", недавно назначенный правительством член набсовета Приватбанка Роман Сульжик начал дискуссию о целесообразности сильного укрепления гривни.

"То, что сейчас происходит, граничит с преступной халатностью на посту", - считает он.

Сульжик считает, что недооцененная гривня является ценным ресурсом, который можно использовать для снижения ставок и увеличения валютных резервов, отмены всех административных ограничений и введения полной свободы движения капитала в стране.

Во мнении о нецелесообразности такого сильного укрепления гривни его поддержала министр финансов Украины Оксана Маркарова. "Минфин об этом говорит уже несколько месяцев. Но мы на политику НБУ не влияем", - написала она в комментариях к посту.

Сульжик указал, что споры с руководителями Нацбанка на эту тему ни к чему не привели.

В комментариях к его посту отсутствует мнение представителей НБУ, однако ряд экспертов защищают центробанк, указывая, что объемы выкупа валюты примерно соответствуют объему покупки нерезидентами ОВГЗ, а более крепкая гривня содействует снижению инфляции.

"НБУ не имеет цели ничего останавливать. Он только сглаживает колебания. Такой тренд. Но это имеет и позитивные стороны: уменьшается инфляция, растут средние з/п в долларах, падают цены на импорт...", – написал экономический эксперт Олег Гетьман.

"А это точно НБУ виноват? Или тот, кто размещает долг, который с удовольствием покупают нерезы?", - задал риторический вопрос экс-глава Forbes Украина Владимир Федорин.

Последний раз доллар по 25 был еще летом 2016 года.