Украина ведет переговоры с банком США о закупке 40 новых локомотивов для "Укрзализныци"

Украина проводит переговоры с Экспортно-импортным банком США о закупке 40 новых локомотивов для "Укрзализныци".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своем фейсбуке.

«Да, экспортно-импортный банк США возвращается в Украину. И так, одни из первых программ, которые они готовы финансировать - это инфраструктура. Сегодня с представителями Wabtec и Эксимбанка обсудили условия и временные рамки закупки очередной партии в минимум 40 американских локомотивов для "Укрзализныци"», - отметил Омелян.

Также на встрече шла речь об отдельном финансировании украинских авиакомпаний, чтобы они смогли обновить свой воздушный флот современными самолетами.

«Было бы хорошо, чтобы в нашем Государственном бюджете также была предусмотрена поддержка украинской авиации, если мы хотим сохранить темпы роста этой отрасли, дать украинским авиакомпаниям конкурентные условия для покупки и лизинга новых самолетов и восстановить авиастроение», - добавил министр.

Напомним, "Укрзализныця" начала эксплуатацию американских локомотивов General Electric в декабре 2018.

23 февраля 2018 УЗ и GE Тransportation подписали рамочный договор о 15-летнем партнерстве по обновлению и модернизации подвижного состава украинских железных дорог. Он предусматривает поставку до 225 локомотивов General Electric серии Evolution до 2034 года и их долгосрочное техническое обслуживание.

Последняя на сегодня поставка американских локомотивов General Electric была осуществлена 16 января 2019 года..

В июне 2019 года стало известно о планах УЗ купить еще 40 локомотивов GE.