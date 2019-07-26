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"Укрзализныця" назначила директором по закупкам Сергея Довгаленко

Ранее Довгаленко занимал руководящие должности по аналогичной специальности в других компаниях.

"Укрзализныця" назначила директором по закупкам Сергея Довгаленко
Сергей Довгаленко
Фото: info.uz.ua

Директором по закупкам АО "Укрзализныця" назначен Сергей Довгаленко. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

"В команду менеджеров "Укрзализныци" присоединяется специалист с многолетним опытом работы в ведущих телекоммуникационных и авиационных компаниях Украины и мира", - говорится в сообщении.

С 2009 года Довгаленко занимал руководящие должности, в частности директора по закупкам в телекоммуникационных компаниях Telecommunications Company и Bakcell (Азербайджан), а также в авиакомпании Etihad Airways (Абу-Даби, ОАЭ).

Под его руководством вводились SAP-процессы заказов и управления материалами.

Кроме того, менеджер работал в украинском представительстве компании LM Ericsson International AB и дочернем предприятии "Reichle & De-Massari Украина".

С 2007 по 2009 годы работал в должности директора по закупкам и логистике ОАО "Фарлеп-Инвест" (телекоммуникационная группа Vega).

За этот период была построена система закупок и контроля основных средств холдинга в составе 23 компаний и введены SAP-процессы заказов и управления материалами.

Напомним, "Укрзализныця" отменила закупку стаканов по 2 тысячи гривен после того, как ее тендер предали огласке в СМИ и соцсетях. На эти деньги предприятие запланировало дополнительную закупку жидкого мыла в пассажирские поезда.

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